“Intuito jamais será prejudicar”, afirma Michelle Melo, presidente da CPI do Transporte Público

Na sessão da Câmara de Vereadores de Rio Branco desta quinta-feira, 16, a vereadora e vice-presidente do parlamento municipal, Michelle Melo (PDT), retomou o assunto que tem sido tema principal essa semana, a formação da CPI do Transporte Público.

“Temos a função de fiscalizar e apurar fatos irregulares, obtidos através de denúncias e má gestão pública. Quero firmar o compromisso com a população que o intuito dessa CPI jamais será paralisar ou prejudicar o transporte público, afinal, ele já está mais do que deteriorado, só queremos saber o porque não conseguimos efetivar um transporte público de qualidade”, afirma Melo.

A vereadora diz que é preciso estudar soluções diferentes para apurar os fatos e ir a fundo para abrir a tal caixa preta. Enquanto a investigação estiver acontecendo, o compromisso é ser transparente com a população acreana.

“Enquanto presidente da CPI, quero deixar claro à população e principalmente aos trabalhadores do transporte público, que nos preocupamos com eles e acharemos soluções para que eles também possam receber seus impostos, encargos e salários atrasados. Coloco que nosso compromisso será sempre com a verdade para que a população esteja ciente de tudo que está acontecendo”, completa a vice-presidente do parlamento.