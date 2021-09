Jogador do PSG e seleção morre após 39 anos em coma por cirurgia no joelho

O zagueiro francês Jean-Pierre Adams, que entrou em coma profundo em 1982 devido a um erro na dose da anestesia durante uma cirurgia no joelho, morreu nesta segunda-feira aos 73 anos, no Hospital Universitário de Nîmes (França). A informação é do diário L’Equipe.

Adams, apelidado de ‘The Black Rock’, chegou à França em 1958, onde doze anos depois iniciou sua carreira como jogador profissional.

Ele jogou três anos no Olimpique de Nîmes (1970-73) e quatro no Nice (1973-77) antes de dar o grande salto da sua carreira: assinar pelo PSG, onde jogou duas temporadas (1977-79).

Também atuou 22 vezes na seleção francesa, entre 1972 e 1976.

Porém, tudo acabou no dia 17 de março de 1982, após um erro na anestesia, quando operava um ligamento rompido em um dos seus joelhos. O fato o deixou em estado vegetativo e interrompeu a vida do jogador de futebol, que entrou em coma profundo do qual não conseguiu sair. Agora, quase quatro décadas depois, ele veio a falacer.