Jorge diz que PT está pressionando sua candidatura ao Senado, mas avisa: “Não estou me lançando a nada”

O ex-governador e ex-senador da República, Jorge Viana (PT), em entrevista à jornalista Maria Meirelles, no Jornal Opinião, falou sobre diversos assuntos como a pandemia, inflação, preço dos alimentos, gás de cozinha e gasolina que tanto têm maltratado o acreano. Jorge colocou esta situação na conta de Bolsonaro e do Governo Estadual.

Quando questionado sobre eleições 2022, Jorge deixou claro que é candidato e afirmou que o Partido dos Trabalhadores o chama e cobra que ele seja candidato ao Senador Federal, mas deixou claro que ainda não lançou a candidatura

“Não estou me lançando a nada, estou sendo cobrado, mas ainda conversando com muita gente, visitando municípios, indo com calma e ouvindo as pessoas. Pois acho que antes de pensarmos em liderar e ter um mandato, temos que consertar muita coisa”, refletiu.

Mesmo com a autocrítica, Jorge reconhece que ao longo dos 20 anos em que o seu partido ficou a frente do Executivo Estadual, fez muito pelo Acre e que quer recomeçar. “Nossa história deixou pelo menos dois legados: deixou trabalho feito e lideranças. E estou convidando essas lideranças para que possamos oferecer para a população alguma segurança de dias melhores que possa significar esperança de termos emprego, prosperidade, políticas sociais”, disse.

Assista à entrevista: