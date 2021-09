Jovem é presa ao tentar levar maconha 80 vezes mais potente que a comum para o marido na cadeia, diz polícia

Uma jovem de 19 anos foi presa pela Polícia Civil de Três Lagoas, na região leste do estado, após tentar entrar no presídio da cidade com a super maconha K4, que é cerca de oitenta vezes mais potente de que a maconha natural. Conforme a polícia, ela recebia a carga ilícita pelo Correios e estava agindo a mando do marido, que já está preso por tráfico de drogas.