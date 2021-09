Ladrão é baleado por PM durante tentativa de assalto à granja em Cruzeiro do Sul

A Polícia Militar, através das Guarnições do Pelotão de Trânsito e da Rádio Patrulha, na tarde dessa sexta-feira (3), prendem indivíduos após tentativa de roubo em estabelecimento comercial em Cruzeiro do Sul.

A guarnição do Peltran do 6°BPM assim que teve conhecimento de que estaria ocorrendo um roubo na Granja deslocou-se rapidamente ao local para averiguar. Durante o deslocamento, a equipe policial foi informada por um policial penal que havia visto um indivíduo correndo em direção a uma área de mata nas proximidades do local do fato de modo que os policiais militares averiguaram e localizaram um dos autores que ao avistar a guarnição jogou um Revólver Cal. 32 no chão e deitou-se. A guarnição deu voz de prisão e continuou as buscas até chegar à Granja.

Chegando ao local verificaram que um policial militar à paisana estava no instante que os criminosos anunciaram o roubo e interviu de modo que os suspeitos dispararam contra o militar que para repelir a injusta agressão revidou atingindo um dos criminosos em uma das pernas e o outro havia fugido, sendo preso posteriormente pelos policiais. O Serviço Móvel de Urgência foi acionado onde realizou o atendimento e, após, também foi preso. Assim, com a prisão dos autores e apreensão da arma de fogo utilizada no crime, a Polícia Militar encaminhou a ocorrência para a Polícia Judiciária para continuidade nos demais atos legais.

Em menos de um mês, essa é a segunda vez que a granja recebe a presença de assaltantes. Na vez anterior, os criminosos conseguiram levar pertences e dinheiro do local.

Com informações do 6° Batalhão da Polícia Militar – Sentinela do Juruá