Levou surra: Vídeo mostra ladrão sendo desarmado por funcionário de panificadora; veja o vídeo

Wagner P. S., 43, se deu mal e foi espancado ao tentar assaltar uma panificadora na Avenida Calama, bairro Aponiã, em Porto Velho (RO). O crime aconteceu na noite de quinta-feira (23) e foi filmado por câmera de monitoramento.

O criminoso chegou ao comércio, pegou uma sacola com pães e se dirigiu até o caixa como se fosse efetuar o pagamento. No entanto, ele saca uma arma de fabricação caseira e anuncia o roubo.

A atendente disse que havia a quantia de R$ 46,00 no caixa e ela passou tudo ao criminoso, que não ficou satisfeito.

Um outro funcionário da panificadora aproveitou a distração do bandido e resolveu reagir. Com uma cadeira de madeira ele chegou por trás e desferiu na cabeça do assaltante.

Com a ajuda de outros funcionários da empresa o bandido foi desarmado do lado de fora e agredido por populares que passavam pelo local.

Policiais militares da Força Tática foram chamados e o assaltante levado à Central de Flagrantes. A arma de fa caseira foi apreendida.