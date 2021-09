Livro “Feminicídios no Acre: Uma realidade a ser enfrentada” é lançado no Acre; saiba tudo!

1º Encontro de Procuradores-Gerais de Justiça e Corregedores-Gerais do Ministério Público da Região Norte.

A procuradora-geral de Justiça do MPAC e vice-presidente para a região Norte do Conselho Nacional de Procuradores Gerais (CNPG), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, presidiu na noite da última quarta-feira (1º), na sede do Tribunal Regional Eleitoral, a cerimônia de abertura do 1º Encontro de Procuradores-Gerais de Justiça e Corregedores-Gerais do Ministério Público da Região Norte. O evento contou com a presença de integrantes do Ministério Público brasileiro, representantes institucionais e dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

*** Durante o Encontro o procurador-geral de Justiça do Ministério Público Militar (MPM), Antônio Pereira Duarte, recebeu a Medalha do Mérito do MPAC, no Grau Grão-Colar, por seu trabalho como conselheiro nacional do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). A condecoração, maior honraria da instituição, é concedida a pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras que, por seus méritos e relevantes serviços prestados à cultura jurídica ou ao Ministério Público, mereçam especial distinção.

MPAC no combate à violência contra a mulher

O 1º Encontro de Procuradores-Gerais de Justiça e Corregedores-Gerais do Ministério Público da Região Norte foi marcado por iniciativas voltadas ao combate à violência contra a mulher: A assinatura da portaria de instalação da Ouvidoria das Mulheres no âmbito da instituição pela Procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues.

*** O lançamento do Livro “Feminicídios no Acre: Uma realidade a ser enfrentado”, um diagnóstico produzido pelo Centro de Atendimento à Vítima (CAV), Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e Diretoria de Comunicação, advindo do Observatório de Violência de Gênero, uma sala de estudos, com metodologia própria à luz do manual de atuação das promotoras e promotores de Justiça em casos de feminicídios.

*** Além do lançamento, pelo MPAC, do Feminicídômetro, Infográfico sobre feminicídios no estado e do Observatório de Violência de Gênero.

A procuradora de Justiça Patrícia Rêgo, coordenadora do Centro de Atendimento à Vítima (CAV), do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), fez a abertura da roda de conversa que aconteceu na segunda-feira (30/08), no Recanto Food&Beer, por ocasião do Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, celebrado no dia 29 de agosto. Patrícia Rêgo defendeu a visibilidade da luta por direitos civis e igualdade

***O encontro reuniu principalmente ativistas da comunidade LGBTQI+, do movimento de mulheres e de direitos humanos.

***O CAV é um local especializado no atendimento a vítimas de violência no Acre. Atende diretamente uma parcela de pessoas extremamente vulneráveis, como é o caso de mulheres que sofreram violência doméstica, pessoas vítimas de crimes sexuais, famílias vítimas de feminicídio e a comunidade LGBT, para os casos de homofobia.

Curso de Produção Cultural

O quarteto Jackie Pinheiro, João Vasconcelos, Diogo Soares e Rayssa Alves vai ministrar o Curso de Produção Cultural para Shows e Eventos Artísticos, na cobertura do Palácio do Comércio, nos finais de semana, nos dias 18, 19, 25 e 26 de setembro e 2, 3, 9 e 10 de outubro, das 13 às 18h. O curso é gratuito e financiado pela Lei Aldir Blanc. Mais Informações com o ator César Júnior pelo celular (68) 99253-5838.

Foi a paradisíaca Angra dos Reis (RJ) que farmacêutico e sócio proprietário da clinica estética Seclen´s Clin, Aurivan Nascimento escolheu para passar temporada de merecida férias.

A procuradora de Justiça Patrícia Rêgo está curtindo dias de dolce far niente em Salvador (BA) acompanhada dos filhos Bernardo, Arthur e Enrico e do marido Marinho Galo. No plano de fundo da foto, o Elevador Lacerda, um dos principais pontos turísticos e cartão postal da cidade.

Na noite de sexta-feira (3), no restaurante Point do Pato, ao lado amigos e familiares que a colunista social Jackie Pinheiro celebrou mais um ano de vida. A noite foi pra lá de animada. Aos flashes.

Foi em clima familiar, no sábado (4), que o cerimonialista Jaqueson Queiroga – que é um tremendo sangue bom – comemorou a chegada da idade nova. Na foto, Jaqueson com o namorido Marcel Sanderson. Felicidade mil, você merece!

Parabéns para a queridíssima jornalista, Andreia Forneck que aniversariou na segunda-feira (6). Na foto, Andréia com o maridão Gabriel. Saúde, paz e prosperidade!

Vida longa com muita saúde para a sempre de bem com a vida, Simone Chaves que faz aniversário nesta quarta-feira (8). A celebração foi antecipada para o sábado (4), com festança, em sua casa, ao lado dos amigos e familiares do jeito que ela gosta.

Vivas! Vivas! Vivas! Para a querida, admirada, maravilhosa, poderosa, salve, salve Karla Martins que apaga as velinhas nesta quarta-feira (8). Saúde e paz!

Toda felicidade do mundo para o jornalista e fotógrafo, Natan Peres que celebrou mais um ano de vida com seus amigos no domingo (5). Natan é e proprietário da Pixels Teak Burger, que marca presença na lista de melhores hambúrgueres da cidade. Sucesso sempre!

O Boticário, marca de beleza mais amada e preferida pelos brasileiros, promove pelo 2º ano consecutivo a “Boti Promo Semana do Brasil”. Este ano o público poderá aproveitar mais de 300 produtos da marca com até 40% de desconto de 3 a 12 de setembro. Os itens estarão disponíveis em todos os canais de venda do Boticário: lojas físicas, site, aplicativo, revendedores e WhatsApp oficial da marca.

*** E, para vigorar ainda mais essa 2ª edição, Gil do Vigor estrela a comunicação da promoção no digital e em pontos físicos, como outdoors, comunicação em shoppings e metrôs. Gil anuncia os descontos com toda sua irreverência e também com a presença de um de seus bordões mais icônicos, pelo mote: “Produtos para você vigorar com até 40% de desconto.”

***Serão 10 dias com promoções em itens de diversas categorias que o público ama