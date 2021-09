Luísa Sonza volta a mandar indireta para o ex

Luísa Sonza andou bem reflexiva nas redes sociais e usou trecho da música “Penhasco”, a principal do seu segundo álbum de estúdio intitulado “Doce 22”, para fazer desabafo. A cantora também falou sobre as consequências de amar, o que foi encarado por muita gente como uma indireta a um dos seus ex’s.

“Eu tive que desaprender a gostar tanto de você“, escreveu ela, citando parte do single que já soma mais de 28 milhões de visualizações em seu videoclipe oficial disponibilizado no YouTube. “Amar machuca”, completou ainda, sem citar nomes nas publicações. Fãs também usaram trechos da música para desabafar sobre sofrimentos amorosos.

“Penhasco”, single destaque do álbum “Doce 22”, é uma música que supostamente fala sobre o fim do casamento da cantora com o humorista, Whindersson Nunes. A música teria sido escrita durante uma viagem de avião da cantora, pouco tempo depois do fim do casamento de 2 anos anos entre ela e o comediante.



Luísa se casou com Whindersson Nunes em fevereiro de 2018 em uma cerimônia luxuosa realizada na Capela dos Milagres, na Rota Ecológica dos Milagres, próximo a Maceió. À época, a cantora tinha 19 anos, enquanto o youtuber, 23. O evento contou com cerca de 350 convidados, incluindo famosos e anônimos.

Nomes como Priscilla Alcântara, Lexa, MC Guimê, Maju Trindade, Simone, da dupla com Simaria, Gabriela Pugliesi e Thaynara OG estiveram na cerimônia. À época, Luísa Sonza usou um vestido luxuoso com decote V ombro a ombro, com aplicações em pedras, assinada pela estilista Lethicia Bronstein.

Em agosto, o colunista Erlan Bastos, do EM OFF, noticiou que a cantora conversou com Whindersson Nunes por telefone por mais de duas horas após o comediante ter anunciado o término do noivado com a estudante de engenharia civil, Maria Lina Deggan. Fontes da coluna garantem que eles decidiram levar uma relação de amizade saudável.

Na mesma semana, Luísa Sonza e Vitão terminaram namoro de 11 meses iniciado quatro meses após o fim do casamento da cantora com Whindersson Nunes. Em entrevista ao Hugo Gloss, a intérprete de “Penhasco” falou sobre o fim do namoro com o cantor e revelou que não queria terminar o relacionamento.

“Não queria o término, mas entendo que fica difícil qualquer relação se manter em meio à pressão e ao ataque que vivemos nos últimos tempos. Tudo isso me dói de uma maneira que vocês nem imaginam, mas quero o bem dele mesmo que tenha que ser longe de mim. Preciso que vocês entendam o quanto vocês afetam na vida pessoal das pessoas e o quanto vocês podem destruir a saúde mental e a vida delas”, disse ela, também falando dos haters.

eu tive q desaprender a gostar tanto de vc — luísa SONZA (@luisasonza) September 21, 2021