Manaus tem mais de 600 homicídios em 2021 e sofre com déficit de policiais em delegacia especializada

Com essa medida, a PC informou que o atendimento à população continuará com o mesmo rigor, bem como a atuação policial em todas as zonas da cidade, que contará com “um suporte mais assertivo e eficaz”.

O delegado Alessandro Albino, diretor do DPM, disse que os delegados plantonistas das centrais de flagrantes suprirão a ausência das autoridades policiais da DEHS no local do crime, tendo em vista que as testemunhas e as vítimas, que anteriormente eram ouvidas na Especializada, passarão a ser ouvidas na respectiva central de flagrante que atender a ocorrência.

Manaus possui 30 Distritos Integrados de Polícia, além de 16 unidades especializadas e departamentos como o de Repressão ao Crime Organizado, Departamento de Polícia do Interior, metropolitana, entre outros. Atualmente, a capital possui quatro centrais de flagrante que funcionam 24 horas e atendem as zonas Sul, Norte, Leste e Oeste. (1º, 6º, 14º e 19º DIP).

Delegacias do interior e acúmulo de funções

Diferente da delegacia de homicídios, que conta com poucos policiais, o portal da transparência do Governo do Amazonas mostra que a delegacia de Iranduba, na região metropolitana, conta com 50 servidores lotados. No dia 15 de agosto, quando a última fuga foi registrada na unidade, apenas um policial estava no local. Ele levou uma coronhada e foi rendido pelos detentos, que fugiram. Três fugas foram registradas na delegacia de Iranduba em pouco mais de dois meses.

“…O problema da falta de servidores afeta todas as unidades da capital e do interior. No interior, nós temos esse agravante, que é o fato dos policiais serem condicionados à custódia. É acúmulo e desvio de função. Os colegas estão sobrecarregados duplamente: primeiro pela carência de servidores, segundo pelo acúmulo de função”, disse Lopes.

Sete delegacias instaladas em sete municípios do alto Solimões não contam com delegados: nas cidades de Benjamin Constant, Atalaia do Norte São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá e Tonantins, os investigadores acumulam o cargo de gestor nas cadeias públicas e falta efetivo para investigar crimes. E somente o município de Tabatinga possui titular.