Mari Cielo Pajares: Saiba quem é a atriz que “revelou micropênis” de jogador

A atriz, que aliás participou do reality show espanhil La Cara Fuerte 2, fez as revelações em seu livro Memoirs of a Whore. Em português, o título seria algo em torno de “Memórias de uma Prostituta”.

Na obra, ela conta que “foi no começo da madrugada que o jogador português decidiu que era hora” de ir para a cama. “Quando ele tirou a cueca… eu soube, sem dúvidas, que esse era o menor micropênis que já tinha visto”, disse ela.

Contudo, de acordo com a atriz e ex-produtora de conteúdo adulto, não foi apenas uma vez que ela e o jogador, cuja identidade não foi revelada, se relacionaram. Mari é atriz e escritora, que lançou a obra com revelações e o livro “13 Curvas”.