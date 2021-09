Médico suspeito de matar a ex na Bahia estaria escondido no Acre

A Polícia Civil da Bahia procura no Acre o médico identificado como Antônio Marcos, suspeito de crime de feminicídio contra a economista Gabriela Jardim Peixoto, de 35 anos, encontrada morta em um matagal às margens da BR 116-Norte, em Feira de Santana (BA). Apontado pela polícia como principal suspeito de ter cometido o crime, o médico Antônio Marcos, ex-companheiro da vitima, teria viajado para o Acre, onde residem seus familiares, logo após o assassinato.

De acordo com a delegada da 1ª Delegacia Territorial de Feira de Santana, Claudine Bastos, responsável pelas investigações, a causa do crime seria ciúmes, já que o casal haviam inserido outras pessoas na relação, o que posteriormente teria causado ciúmes no médico. “As investigações estão em estado bastante avançado e nós verificamos que o casal tinha um relacionamento bastante conturbado. Eles adotavam práticas não tão convencionais, como se relacionar com mais de uma pessoa. Era um relacionamento, muitas vezes, grupal. Embora ele fosse uma pessoa adepta a esse tipo de prática, ele era bastante ciumento”, explicou a delegada em entrevista à RecordTV Itapoan, na tarde desta quarta-feira (1).

Ainda segundo a delegada, amigos do casal contaram em depoimento que a relação entre dois começou a ficar conturbada após a prática de sexo grupal. Gabriela já teria terminado a relação com Antônio Marcos e estava se relacionando com outra pessoa. No entanto, o médico não aceitava o fim da relação e tentava reatar com a ex.

“A senhora Gabriela começou a fazer práticas sexuais em grupo juntamente com o marido, mas em seguida, a relação entre os dois passou por certa conturbação. Chegamos a colher que os dois já estavam em um processo de separação. Inclusive, Gabriela já estava num relacionamento com outra pessoa, mas havia a tentativa de retorno por parte do senhor Antônio Marcos”, relata a responsável pelas investigações.

Ainda conforme Bastos, a pessoa que Gabriela estava se relacionando nada tem a ver com a prática de sexo grupal e nem com o crime. “Essa pessoa já foi devidamente ouvida. Já esclareceu os fatos e nada tem a ver com a situação”, disse a delegada.

No carro do suspeito, que foi apreendido, os peritos teriam encontrado vestígios de sangue. Ele foi visto ao lado da vítima momentos antes do seu desaparecimento. Informações iniciais apontam que Gabriela teria emprestado R$ 100 mil ao ex-namorado.

O advogado do médico disse à Rede Record na terça-feira (31) que o cliente nega qualquer participação no assassinato e está “à disposição da Justiça para os devidos esclarecimentos”. Sobre a viagem para o Acre, o homem teria dito que precisou viajar para visitar parentes.

Gabriela foi vista pela última vez no dia 22 de agosto e seu desaparecimento foi registrado cerca de 24 horas depois pelo ex-marido e pai da filha de 12 anos da vítima. O autor do Boletim de Ocorrência mora em Salvador e teria sido informado pela filha do casal sobre o sumiço da mãe. Imagens exibidas pela Rede Record mostra a mulher entrando no carro do médico e deixando o seu num posto de gasolina em feira de Santana. No carro deixado no posto estavam seus pertencentes, inclusive o telefone celular. Imagens de câmeras mostraram que o carro do médico foi visto na rodovia onde o corpo da economista foi encontrado.