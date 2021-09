‘Menor micropênis que eu já tinha visto’, diz ex-atriz sobre jogador

Mari escolheu não revelar o nome do jogador para não acabar com a carreira dele, mas disse que ele era muito bonito. Por isso, os internautas já estão especulando quem pode ser o pobre coitado do livro da ex-atriz.

Mari escolheu não revelar o nome do jogador para não acabar com a carreira dele, mas disse que ele era muito bonito. Por isso, os internautas já estão especulando quem pode ser o pobre coitado do livro da ex-atriz.

Mari escolheu não revelar o nome do jogador para não acabar com a carreira dele, mas disse que ele era muito bonito. Por isso, os internautas já estão especulando quem pode ser o pobre coitado do livro da ex-atriz.

Mari escolheu não revelar o nome do jogador para não acabar com a carreira dele, mas disse que ele era muito bonito. Por isso, os internautas já estão especulando quem pode ser o pobre coitado do livro da ex-atriz.