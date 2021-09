Morador da zona rural de Plácido de Castro denuncia truculência da PM em ação contra protesto; VÍDEO

Morador da zona rural do munícipio de Plácido de Castro há 36 anos, José de Lima da Paixão, popularmente conhecido como Bahia, denunciou à reportagem do ContilNet o que ele classificou como uma ação truculenta da Polícia Militar.

De acordo com Bahia, tudo aconteceu porque o prefeito do município, Camilo da Silva (PSD) prometeu que iria fazer a recuperação do Ramal 14, local de moradia de Bahia, mas não o fez.

Ainda segundo o denunciante, a promessa ocorreu após uma reunião com os moradores do ramal, quando ficou decidido que todo morador que tivesse currais ou entradas para aterrar teria direito a receber cinco caçambas de piçarra. O problema é que logo que os caminhões chegaram à propriedade da vereadora Socorro Formiga (PP), moradora do mesmo ramal, deixaram lá mais caçambas de piçarra do que o combinado.

Com menos piçarra para distribuir entre os demais moradores, ao chegar na propriedade de Bahia, já não havia mais material. Revoltado com a situação, o morador procurou os caçambeiros para que retirassem o material da propriedade da vereadora e levassem para a dele, mas foi informado que toda piçarra despejada lá era de propriedade de Formiga.

“Achei equivocado e resolvi obstruir o ramal para que fosse solucionado a questão de não terem colocado as caçambas de piçarras em minha propriedade. Então acionaram a polícia e fui abordado pela guarnição e preso porque não quis desobstruir o acesso. Fui algemado dentro da minha propriedade e fui levado para a delegacia para que contasse os fatos acontecidos. Não havia necessidade de acionarem a polícia, eles tinham era que chamar o prefeito, para conversarmos e entrarmos em acordo para resolver o problema das caçambas de piçarras”, disse.

No vídeo (assista abaixo) é possível ver dois policiais militares imobilizando e algemando Bahia.

O morador agora espera que a situação do seu ramal seja resolvida e não seja prejudicado pelo ocorrido.