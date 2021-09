Mulheres de 56 etnias se unem para lutar pelo protagonismo feminino indígena em Rondônia

Na última terça-feira (7), a II Marcha das Mulheres Indígenas teve início em Brasília. Cerca de 4 mil líderes, de 150 etnias de várias regiões do país, se juntaram a 1,2 mil indígenas que estão acampados no Distrito Federal desde o dia 24 de agosto para acompanhar o julgamento do chamado marco temporal para a demarcação de terras, no Supremo Tribunal Federal (STF).