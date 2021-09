Na Av. Ceará, ciclista supostamente embriagado entra na frente de caminhonete e é arremessado em batida

O ciclista Eldo Paulino, 59 anos, que estava supostamente embriagado, sofreu um grave acidente na noite de sábado (4), na Avenida Ceará, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

Segundo informações de autoridades na área de trânsito, a vítima estava embriagada e acabou entrando na frente de uma caminhonete modelo Hillux, ao tentar cruzar a pista. Após a colisão, a vítima foi arremessada e na queda bateu a cabeça contra o solo.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde aparentemente estável.

O Batalhão de Trânsito também esteve no local do acidente e não foi possível isolar a área para a perícia, pois o motorista foi embora momentos depois do acidente, não sendo possível fazer a perícia no local.