No Amazonas, influencer morre em velório de amigo: “Não vou desistir”

O influenciador digital Illguinner Menezes, conhecido como Biber, foi assassinado a tiros na noite de quinta-feira (09), no distrito de Cacau Pirera, em Manaus, Amazonas. O jovem tinha 24 anos e estava no velório do amigo e cantor Romarinho Mec, conhecido como “O Bruxo do Amazonas”, que também morreu baleado após sair de uma casa de shows em Manaus, na noite anterior.

A polícia informou relatos de testemunhas apontando que dois homens, ainda não identificados, chegaram em uma moto e fizeram os disparos que atingiram Biber. Após os tiros, fugiram.

Biber ainda foi levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus, mas não resistiu. Antes do crime, Biber se despediu de Romarinho com homenagens nas redes sociais. Nos Stories do Instagram, ele mostrou uma tatuagem com o nome do amigo e disse: “Não vou desistir, vou vencer e mostrar pra todos que sou capaz, meu irmão! Te prometi que não ia desistir nunca! Vou vencer por você”, escreveu.