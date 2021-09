O poder do louro: erva que traz prosperidade e paz

Quem não gosta daquele cheirinho de feijão temperado com louro que perfuma a casa toda e abre o apetite, não é mesmo? Mas você sabia que, além de dar mais sabor e aroma às refeições, o louro tem propriedades medicinais e místicas? A humanidade conhece há milênios o poder do louro. O simples ato de colocar uma folha de louro para cozinhar com o feijão já pode ser considerado um ritual para atrair boas energias para o lar.

Isso porque o cheiro dessa erva tem propriedades calmantes, que relaxam os músculos, aliviam o estresse e trazem paz espiritual. Esse tempero é muito utilizada na região do Mediterrâneo desde a Antiguidade. Os antigos povos da Grécia e Roma já a usavam como planta medicinal e a consideravam como um símbolo da vitória e prosperidade. Tanto é que pessoas triunfantes e imponentes eram homenageadas com coroas de louro em suas cabeças.

Leia a matéria completa em TERRA, clique AQUI!