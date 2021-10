Pedro Longo representa Gladson Cameli em sessão solene da Aleac em Cruzeiro do Sul

O deputado Pedro Longo participou nesta quinta-feira (30) da sessão solene realizada pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) em Cruzeiro do Sul, como parte de uma extensa agenda em comemoração ao aniversário do município.

O encontro desta quinta teve o objetivo de homenagear a Igreja Católica pelos trabalhos prestados na capital do Juruá.

Representando o governador Gladson Cameli, o líder do governo na Casa do Povo foi incumbido de ler a mensagem de reconhecimento do chefe do executivo.

No texto, Cameli agradece os 24 parlamentares pelos esforços dedicados ao Estado e, especialmente, a Cruzeiro do Sul. O bispo Dom Flávio Giovanele também foi citado, como representante da igreja.

“Os nossos 24 deputados estão fazendo um brilhante trabalho em prol do nosso Acre. Graças a atuação dos senhores que o governo tem conseguido dar uma resposta positiva à sociedade acreana, ainda mais em tempos difíceis como esse em que enfrentamos uma pandemia tão severa”, diz um trecho.

“Encontrar palavras para falar da importância da Igreja Católica para Cruzeiro do Sul não é fácil, porque a história dos religiosos se confunde com a nossa própria história. São lutas sociais, unidas, para o mesmo fim: o bem de todos”, continua.

Longo falou da importância que tem o encontro, sua satisfação em representar o governador e o importante compromisso que a igreja tem com o Estado em promover bem estar social.

“Trazer os trabalhos legislativos para Cruzeiro do Sul é expandir mais ainda o nosso fazer, tornar mais próximo da população o nosso trabalho e reconhecer os nossos parceiros na caminhada pelo bem estar de todos os acreanos. A igreja tem sido muito importante nesse processo”, salientou.

“Representando o governador Gladson Cameli – o que me deixa muito satisfeito -, deixo o carinho dele por toda essa população e o nosso desejo e compromisso por um Acre melhor”, concluiu o parlamentar.