Pescador encontra fêmur humano no Rio Acre durante pescaria; polícia investiga

O pescador Janiel Maia encontrou no final da tarde desta segunda-feira (20) uma ossada que pode ser de um fêmur humano, no leito do Rio Acre.

Ele pescava com outro amigo na região do bairro Aerporto Velho, quando jogou a tarrafa em busca de peixes e sentiu que algo ficou preso à rede. Ao entrar nas águas, Janiel viu que a ossada havia sido capturada com alguns pedaços de madeira.

“Me assustei na hora e levei a ossada que mais parece um fêmur humano para as margens do rio”, disse à reportagem do ContilNet.

Janiel disse que foi pra casa após o episódio e resolveu ligar para a polícia nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (21) para comentar o ocorrido.

Uma guarnição foi até o local realizar a investigação.