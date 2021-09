PM estoura ‘boca de fumo’ e prende duas mulheres no Aroeira com cocaína

Duas mulheres foram presas acusadas de tráfico de drogas, no final da tarde desta quinta-feira (23), em uma residência localizada na rua 10, no Conjunto Aroeira, na região do Calafate, em Rio Branco.

Policiais militares da Companhia Giro estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram uma mulher em atitude suspeita. Ao fazer verificação em uma bolsa que estava com a moça, foram encontrados 90 grama de pasta a base de cocaína.

A suspeita estava na frente de uma casa que serve como boca de fumo na região e os PMs pediram autorização para verificar a situação.

Ao entrar na residência, os militares conseguiram encontraram mais uma mulher e, ao fazer revista no interior da casa, foram encontrados 760 gramas de pasta a base de cocaína.

Diante dos fatos, as traficantes foram encaminhadas à Delegacia de Flagrantes (Defla), para os devidos procedimentos.