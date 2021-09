Poeta acreano lança livro em homenagem aos avós e à Revolução Acreana

Nascido na zona rural de Xapuri, o poeta Milton Júnior vem de duas famílias muito tradicionais naquele município. Neto por parte de mãe de Manoel França, e do avô paterno Marcílio Menezes, o escritor usou seu talento, que floresceu ainda na adolescência para eternizar a história de bravura e muita luta de sua família.

Em um 372 páginas, ele conta no livro ‘Duas Famílias e a Revolução Acreana’ como o avós lutaram na Revolução Acreana e construíram a história da Independência do Acre e se confunde com a história de tantas famílias acreanas.