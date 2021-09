Polícia deflagra operação no Centro de Rio Branco para capturar criminosos de alta periculosidade

A Polícia Civil do Acre está cumprindo, nas ruas centrais da Capital Rio Branco, na manhã desta sexta-feira (03), pelo menos 12 mandados de prisão, busca e apreensão. Trata-se uma grande operação, envolvendo pelo menos 50 policiais e delegados de polícia, contra criminosos que agem no Estado, principalmente na Capital.

Uma fonte do sistema de segurança informou que os alvos da operação são criminosos relacionados às facções que agem no Estado, além de traficantes, assaltantes e homicidas. Outras informações não foram fornecidas para que as investigações e o sucesso das prisões não fossem atrapalhados.

No entanto, às 9 horas da manhã, o comando das operações concederá coletiva de imprensa no auditório da sede da Polícia Civil, em Rio Branco, com o relato completo da operação. As primeiras prisões já começaram a acontecer.