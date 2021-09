Por prejuízos, Santos entra na Justiça para cobrar ex-presidente

De acordo com as informações, o clube alega que o antigo presidente atuou em vantagem própria e de terceiros, além de descuido no que diz respeito ao recolhimento de impostos. O Peixe estimou que o valor do prejuízo causado por Modesto gira em torno do valor cobrado, e determinou um levantamento de todos os bens de Modesto para que o reembolso seja realizado.