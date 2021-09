Prefeitura entrega sistema de tratamento de água no rio Croa

A prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou nesta quarta-feira, 22, o ato de entrega de duas unidades de tratamento de água na comunidade do rio Croa. A entrega atende a uma demanda da comunidade por água potável comunicada à prefeitura no início da gestão. Os moradores já haviam recebido anteriormente a perfuração de poços artesianos, mas na maior parte deles a água não é potável, devido à acidez e alto índice de ferro, que consumido com frequência pode levar a distúrbios crônicos de saúde.

O ato de entrega contou com a presença do prefeito Zequinha Lima e do superintendente da FUNASA no Acre Ronaldo Craveiro. O sistema irá atender doze famílias do rio Croa.

“Isso significa saúde para nós. Saúde, vida e tudo o que a gente necessita. Estou muito feliz por estarem todos aqui neste dia de hoje. Antes a água era barrenta, tinha gosto ruim. Agora não, é uma água boa de beber”, disse Raimunda Lopes de Almeida, moradora da comunidade.

As duas unidades são sistemas alternativos de tratamento de água desenvolvidos pela FUNASA para atender comunidades como a do rio Croa.

“Isso tem uma importância muito grande para nós. É garantia de saúde e de vida, algo que há muito tempo queríamos”, disse Pedro Paulo Lima da Costa, presidente da comunidade.

A parceria da prefeitura com a FUNASA possibilitou a capacitação dos técnicos municipais para a implantação do sistema.

“Esta foi a primeira vez que uma equipe de uma prefeitura implantou o sistema após a capacitação. É o resultado da assinatura do termo de cooperação técnica entre prefeitura e FUNASA. Os técnicos da própria prefeitura estão capacitados para dar a manutenção nas unidades”, explicou Ronaldo Craveiro, superintendente da FUNASA.

O sistema é chamado de Salta Z, e foi desenvolvido por técnicos a pedido da FUNASA, justamente para atender a necessidade de comunidades ribeirinhas amazônicas como o Croa, onde há acesso à água, mas a mesma não é indicada para consumo. O sistema faz a filtragem, decantação de resíduos e clareamento, tornando-a potável segundo os parâmetros sanitários exigidos.

“Estas duas unidades foram implantadas em locais estratégicos da comunidade para atender ao maior número possível de moradores. O sistema corrige a acidez e alcalinidade, remove as impurezas e entrega uma água clara e potável, própria para o consumo e todas as atividades do dia a dia”, explica Ygoor Neves, Secretário Municipal de Meio Ambiente.

O prefeito Zequinha Lima destacou que essa foi uma demanda que surgiu da própria comunidade. “Nós estamos buscando atender o que a comunidade colocou como uma necessidade prioritária quando nossa equipe esteve aqui no início da gestão. Este ainda não é um sistema de distribuição, e sim de tratamento, mas já irá beneficiar as famílias com uma água 100% tratada e potável”, disse o prefeito Zequinha Lima.

A Prefeitura está oferecendo ainda na comunidade um curso de confecção de vassouras de garrafa PET e uma outra capacitação em parceria com a Marinha para habilitar os barqueiros do local. A Secretaria de Trânsito e Transporte Municipal também atua na área , com a implantação de placa de sinalização indicativa.