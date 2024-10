Patrick Congo diz que ficou abalado após cena em Os 4 da Candelária

A série Os 4 da Candelária, que estreou na Netflix, virou a série mais vista do serviço de streaming. A produção conta a história de quatro vítimas do massacre ocorrido no Rio de Janeiro, uma delas é Sete, personagem de Patrick Congo, O ator

Congo, que viralizou nas redes sociais após uma cena de sexo com Bruno Gagliasso, garantiu que o momento mais marcante na produção foi o momento da gravação da chacina.

“A cena da chacina foi a mais marcante para mim. Foi muito difícil, emocionalmente falando. Quando os policiais chegam e meu personagem tenta proteger a Pipoca (Wendy), se colocando como escudo para que ela não morra, é um momento muito forte”, conta o ator, em entrevista cedida ao Metrópoles.

Netflix/Divulgação

Ele diz que, mesmo após a gravação, a cena ficou em sua mente.

“Fiquei muito abalado porque olhava para aquela cruz cheia de nomes das crianças que morreram e sentia que aquilo não era só sobre mim. Estava ali por todos que vieram antes de mim e por todos que ainda virão”, pontuou.

Para o ator, o personagem é também uma forma de abrir espaços: “Acho que é sobre abrir espaço para novos talentos, para pessoas que, assim como eu, têm muita energia e talento, mas ainda não tiveram a oportunidade de mostrar isso”.

Aliás, Patrick Congo idendifica várias semelhanças entre ele e Sete.

“Temos em comum essa coragem de ir atrás das coisas, mesmo sabendo que pode dar errado. Ele não desiste, continua tentando até dar certo, e eu sou assim também. Comecei no teatro com 12 anos, agora tenho 22, e sempre corri atrás, sem medo de arriscar. Cresci na favela e, muitas vezes, parece que aquilo é o máximo que podemos alcançar. Mas a arte entrou na minha vida”, conclui o ator.