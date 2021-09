Presidente da Caixa anuncia redução na taxa de juros para financiamento imobiliário

A Caixa Econômica Federal vai reduzir a taxa de juros para financiamento imobiliário, conforme anunciou o presidente da do banco, Pedro Guimarães, nesta segunda-feira, 13. Segundo ele, os detalhes serão divulgados na próxima quinta-feira, 16. Atualmente, a carteira de crédito habitacional da Caixa soma um volume R$ 528,9 bilhões, o que representa 67,3% de todo o financiamento imobiliário concedido no país.

“A Caixa vai reduzir os juros. Não tá aumentando a Selic? Então, a Caixa Econômica Federal, com um lucro que nunca teve, sem roubar, vai diminuir os juros da casa própria. Mas isso fica para quinta-feira”, afirmou Guimarães durante cerimônia, no Palácio do Planalto, para lançamento do programa habitacional voltado a profissionais da segurança pública.

Ainda que os detalhes da próxima redução ainda não tenham sido anunciados, desde 2018, o banco reduziu em 2,5 pontos percentuais a taxa de juros para a modalidade de crédito indexada pela Taxa Referencial (TR). Para facilitar o entendimento sobre este cenário, o economista Alexandre Espírito Santo fez uma simulação exemplificando de quanto seria o desconto, na prática, para um financiamento que sofreu uma redução como essa:

“Vamos usar como exemplo um financiamento de R$ 500 mil, com de prazo de 20 anos na modalidade SAC. Se a taxa de juros for de 6,25% ao ano para 3,75% ao ano, dá uma diferença no final de R$ 120 mil em juros”, explicou. Atualmente, o banco oferece quatro modalidades de financiamento habitacional com dois fatores de correção diferentes: TR e IPCA. Eles atualizam mensalmente o saldo devedor na data de vencimento das prestações e os juros variam em razão do perfil do cliente e de seu relacionamento com o banco. As possibilidades de financiamento pela Caixa são as seguintes: