Processos seletivos no AC, policial que matou esposa quer R$ 1 mi e PF realiza operação; mais lidas da semana

SEGUNDA-FEIRA

Jovem cai de moto e morre no dia em que comemorava aniversário em Rio Branco

O motociclista Felipe Said de Oliveira, de 20 anos, morreu após cair de uma motocicleta e quebrar o pescoço, na noite deste domingo (19), no km 1 da Rodovia AC-10, mais conhecida como Estrada de Porto Acre, em Rio Branco. No mesmo acidente, o jovem Yan Alves de Araújo, de 19 anos, que estava na garupa da moto, ficou ferido. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Acreana Gleici retorna ao AC, abre jogo sobre candidatura a deputada pelo PT e declara apoio a Lula; veja tudo!

A campeã do BBB e ex-participante do ‘No Limite’ da Globo, Gleici Damasceno, usou seu Instagram na manhã desta segunda-feira (20), para responder algumas curiosidades dos seus mais de 5,7 milhões de seguidores. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Policial do AC que matou esposa na frente do sobrinho quer seguro de R$ 1 mi; caso vai parar na Justiça

O policial penal Quenison Silva de Souza, condenado em dezembro de 2020 por matar com um tiro na cabeça a própria esposa, Erlane Cristina de Matos, de 35 anos, foi à justiça para conseguir o direito de receber um seguro de vida feito pela esposa, quando ainda estava viva, no valor de R$ 1 milhão. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Em busca de experiência, pizzaiolo faz postagem na internet e viraliza no AC: “Não precisa me pagar 1 real sequer”

Na tentativa de adquirir experiência na área de pães e salgados para tentar a vida fora do país, o pizzaiolo acreano Renan Marques, de 22 anos, fez uma publicação em um grupo de gastronomia local se oferecendo para trabalhar, de forma gratuita, por 1 mês em alguma padaria ou lanche local. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Governo no AC abre 200 vagas em processos seletivos para contratação de professores temporários

O governo do Acre publicou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 22, a abertura de processos seletivos para a contratação temporária de professor para o Ensino Regular, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Policial do Acre acusada de mostrar arma durante briga vai parar na capa do UOL

Luciana Vogel, policial civil do Acre, está sendo investigada por supostamente sacar uma arma durante discussão de trânsito em Rio Branco. O autor da ação é o dono de uma caminhonete, ele alega que transitava na Rua São Raimundo, no Conjunto Tangará, e se deparou com o caminho bloqueado por dois carros, estacionados em lados opostos da via, que é estreita. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Muito amor! Miss Acre celebra 1º mês do filho com bolo de ‘dinossauro’ e faz declaração emocionada; veja detalhes

A Miss Acre e digital influencer Kailane Amorim não esconde a alegria de ser mãe nas redes sociais. A acreana sempre compartilha momentos fofos com o seu primeiro filho, Pedro Henrique. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

AC está sem papiloscopistas para elucidar crimes e agentes exercem ilegalmente a função, diz denúncia

Um grupo de concurseiros da cidade de Cruzeiro do Sul procurou a reportagem do ContilNet nesta quinta-feira (23) para fazer uma denúncia sobre a falta de profissionais papiloscopistas no Acre para elucidação de crimes. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

“Vamos apagar a última chama da esquerda no Acre”, diz presidente regional do PSL em inauguração da sede do Republicanos

Nesta sexta-feira (24), o evento que marca a inauguração da nova sede do Republicanos no Acre contou com a presença de diversas lideranças e surpreendeu com a aliança de vários partidos para as Eleições 2022: Partido Social Cristão (PSC), do Partido Social Liberal (PSL), Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e Solidariedade contaram com representantes no evento e podem decidir, juntos, nomes para a próxima campanha. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

PF prende seis no AC por fraude à licitação; operação investiga irregularidades em contratação de empresas

Pelos menos seis pessoas foram presas pela Polícia Federal em Rio Branco na manhã desta sexta-feira (24) acusadas de fraudes à licitação e outras irregularidades na Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Os nomes dos presos não foram divulgados em obediência à legislação que regula os crimes de abuso de autoridade. As pessoas foram presas em suas casas e outras cinco pessoas foram intimadas para esclarecimentos. Os trabalhos contam com a participação de 26 agentes. CONFIRA NA ÍNTEGRA.