Muito amor! Miss Acre celebra 1º mês do filho com bolo de ‘dinossauro’ e faz declaração emocionada; veja detalhes

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

Siga meu Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher.

A Miss Acre e digital influencer Kailane Amorim não esconde a alegria de ser mãe nas redes sociais. A acreana sempre compartilha momentos fofos com o seu primeiro filho, Pedro Henrique

Kailane organizou uma pequena festa para comemorar o primeiro mês de vida do filho, Pedro Henrique, nesta quarta-feira (22). Rodeada da família, a acreana posto em seu Instagram uma foto de um bolo com enfeites de ‘dinossauros’ para a celebração.

-“1 mês desde o nascimento do meu filho. 1 mês que me tornei mãe. Singelo, simples! Mas eu tinha que comemorar. Que Deus te proteja sempre, meu filho. Você é o sonho que eu nem sabia que tinha. Você é mais do que eu imaginei um dia. Você é minha felicidade e meu amor pra sempre. 💙 Meu Pedro Henrique!”

Pedro Henrique é fruto do relacionamento de Kailane Amorim com o empresário André Parigot.