Protestos de caminhoneiros chega ao segundo dia com seis pontos de bloqueio na BR-364

Teve início na quarta-feira (8), na BR-364, em Rondônia, uma manifestação desencadeada por uum grupo de caminhoneiros que são a favor do governo do presidente Jair Bolsonaro e contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, nesta quinta-feira (9) há 6 pontos de bloqueios registrados ao longo da rodovia: Vilhena, Porto Velho, Cacoal, Ji-Parana, Jaci Paraná e Curubin.

Na capital Porto Velho, o bloqueio acontece no km 691, próximo ao município de Candeias do Jamari. Lá, segundo o noticiário local, o trânsito está liberado apenas para carros de pequeno porte, veículos de emergência, de carga viva e carga perecível.

Em Cacoal, o bloqueio acontece no km 234, entre a região metropolitana e o bairro riozinho, zona rural. No local, os organizadores bloquearam o sentido crescente da pista com pneus, cones e latas de diesel. A notícia da paralisação provocou uma corrida aos postos de combustíveis na noite desta quarta-feira em Porto Velho onde filas foram registradas. Em alguns, chegou a faltar gasolina.