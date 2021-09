Rafinha Bastos chama Nego do Borel de abusador e detona Record: “Com dinheiro da igreja”

Rafinha Bastos é conhecido por ter opiniões um tanto quanto controversas e polêmicas. Prova disso, o humorista resolveu fazer um comentário a respeito de Nego do Borel, que foi expulso de A Fazenda 13 após um suposto abuso sexual.

No Facebook, aliás, o comediante publicou um print de um tweet supostamente criado por ele. A publicação, contudo, não consta em seu perfil oficial no Twitter.

“Curioso esse programa de TV que coloca um abusador vivendo com 10 mulheres, enche todo mundo de cachaça, e espalha câmeras pela casa para ver o que vai acontecer”, disse o famoso.

Rafinha Bastos, ao finalizar, decidiu também alfinetar a própria emissora. “Tudo isso financiado com o dinheiro de uma igreja”, disse ele, em referência à Igreja Universal.

Nos comentários da publicação, as opiniões se dividiram. “Nunca vou perdoar a Record por me fazer concordar com o Rafinha Bastos”, disse um. “Rafinha seria uma boa opção de participante de A Fazenda, pra somar com a mediocridade que reina no local”, disparou outro seguidor.

Além de Rafinha Bastos: Nego do Borel é expulso de A Fazenda

Aliás, a expulsão de Nego do Borel veio à tona na edição deste sábado (25) do reality A Fazenda 2021. Em suma, o cantor vem sendo acusado de ter violado fisicamente a peoa Dayane Mello após a festa de sexta-feira (24).

Vários peões ainda tentaram alertar o funkeiro sobre as possíveis consequência dos dois dormirem juntos, por ambos estarem bêbados. Contudo, ele não ouviu. A equipe da modelo decidiu procurar a Justiça. Confira os detalhes aqui.