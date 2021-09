Rio Branco e Vasco estreiam com vitória no Campeonato Feminino

Rio Branco e Vasco da Gama estrearam com vitória neste domingo (19), no estádio Florestão, pela briga pelo título do primeiro turno do Campeonato Acreano de Futebol Feminino.

Na partida de abertura, o Rio Branco e São Francisco fizeram um jogo bem equilibrado e com cinco gols. O time estrelado aproveitou as melhores oportunidade e venceu o time católico por 3 a 2.

No jogo de fundo, o Vasco da Gama mostrou mais futebol e organização tática e atropelou o Andirá por 4 a 1. O resultado empurrou o time para a liderança da classificação.



Prossegue

Na próxima quarta-feira (22), a partir das 17h, outros dois jogos serão realizados no estádio Florestão. Os confrontos serão válidos pela segunda rodada. O primeiro duelo será entre Andirá e São Francisco. Logo depois, a Assermurb faz sua estreia na competição contra o Vasco da Gama.

Regulamento

Conforme o regulamento da competição, as cinco equipes jogam entre si em turno e returno. A cada final de turno, o campeão será a equipe que somar o maior número de pontos. Caso um clube vença os dois turnos, será declarado campeão.