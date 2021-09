Rita Cadillac revela pedido sexual inusitado de fã: “Louco, tarado”

A dançarina Rita Cadillac, convidada do “The Noite” desta sexta-feira (17), revelou para Danilo Gentili que entrou em um site de conteúdo adulto para pagar as contas durante a pandemia e recebeu um pedido inusitado.

Segundo Cadillac, a ideia de entrar no site adulto foi de Aritana Maroni, ex-A Fazenda. “Estou pagando minhas contas. Foi [ideia] da Aritana Maroni, filha do Oscar. Com esse negócio de pandemia, sem shows, ela sugeriu… Ela me mostrou, porque ela fez também. Falei ‘ah, é só isso?!’. Eu já fiz todas as revistas do Brasil”, iniciou Rita Cadillac.