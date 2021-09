Ronaldo volta a defender Copa do Mundo a cada dois anos: “Estão pensando no bem-estar dos atletas”

Integrante do grupo de estudos da Fifa que analisa uma possível mudança do intervalo entre as Copas do Mundo, de quatro para dois anos, o ex-atacante da seleção brasileira Ronaldo defendeu a ideia em uma publicação nesta sexta-feira.

– O novo calendário Fifa traria: menos viagens, menos amistosos e mais jogos importantes para as Seleções. Finalmente estão pensando no bem-estar dos atletas e protegendo sua saúde reduzindo o número de jogos em vez de aumentar. Jogadores vão ficar menos dias no ano longe de seus clubes e ligas – escreveu o Fenômeno nos stories do Instagram, com versões em inglês e português.

