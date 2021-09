Ronda Rousey anuncia nascimento de primeira filha, La’akea Makalapuaokalanipõ Browne

Uma das maiores lutadoras de MMA de todos os tempos, Ronda Rousey agora é oficialmente mãe. Na última segunda-feira (27), nasceu a filha da atleta com o também ex-UFC Travis Browne. O que chamou a atenção foi nome difícil da criança: La’akea Makalapuaokalanipõ Browne.

Através de suas redes sociais (clique aqui ou veja abaixo), Ronda fez o anúncio oficial do nascimento da pequena La’akea, ao postar uma foto sua segurando a bebê por dentro de uma blusa. Mas a ex-campeã do UFC aumentou a curiosidade dos fãs para conhecer o rosto de sua herdeira, pois na imagem só aparece a mão de sua filha.

Principal responsável pela popularização do MMA feminino, Ronda Rousey marcou época como campeã do peso-galo (61 kg) do UFC entre 2012 e 2015. A americana encerrou sua trajetória no esporte após perder em sequência para Holly Holm e Amanda Nunes, suas duas únicas derrotas na carreira, a mais recente em dezembro de 2016. Desde então, a ex-judoca vinha atuando em filmes e séries, além de passar pela WWE (liga americana de pro-wrestling).