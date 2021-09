Sergio Moro desembarca nesta quinta no Brasil para tratar de candidatura

Sergio Moro desembarca nesta quinta-feira (23/9) no Brasil, para uma agenda de duas semanas, em que passará por Curitiba, São Paulo e Brasília.

Moro visitará a mãe, em Maringá, a filha, em Curitiba, e os deputados, senadores e dirigentes do Podemos, em Brasília.

Com esses, o assunto será um só: o Planalto em 2022. O partido segue insistindo para Moro ser candidato. E o ex-ministro segue dividido. Gosta da vida em Washington, mas segue com vontade de tirar do papel os planos que não conseguiu no governo Bolsonaro.