Técnico de laboratório, representante comercial e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta sexta

O ContilNet separou nesta sexta-feira (10), três vagas disponibilizadas no site LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas em Rio Branco. As oportunidades são para vendedor, técnico de laboratório e representante comercial.

Para se inscrever, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta no site:

– Técnico de laboratório no “Centro Universitário Uninorte”: Experiência de atuação na área de urgência e emergência ou obstetrícia (pode fazer parte da carga horária da formação- estágio supervisionado), habilidades com informática. Interessados devem encaminhar o currículo até 16/09/2021 para: [email protected] com o seguinte assunto: Técnico de Laboratório.

– Representante comercial autônomo: Indústria seleciona representantes comerciais (Pessoa Jurídica) para atuar junto ao varejo de materiais de construção. Deve-se ter experiência comprovada neste segmento, além de ser necessário possuir CNPJ e CORE. Remuneração comissionada. Interessados enviar e-mail para: [email protected].

– Vendedor: Comercializar produtos financeiros – Assistência Financeira e Seguros – Contatar clientes via telefone ofertando os produtos da empresa – Analisar e conferir os documentos entregues pelos clientes. Experiência de 6 meses e é necessário ter ensino médio completo.