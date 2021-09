Toalha de banho: por quantos dias você pode usar a mesma peça?

Uma toalha macia e cheirosa completa o ritual do banho. Mas peças usadas por muitos dias, ou lavadas de forma errada, podem ter cheiro ruim e até algum fungo. O Shoptime tem algumas dicas para você cuidar bem dos seus jogos de toalha.

O ideal é trocar as toalhas em uso (banho e rosto) a cada cinco ou sete dias, dependendo do clima e da quantidade de banhos. Se for possível deixá-las secando ao sol ou bem ventiladas todos os dias, as toalhas vão manter-se macias e sem cheiro por mais tempo.Por isso, após cada banho, nada de deixar a toalha no quarto ou secando dentro do banheiro.

Tente colocá-la bem estendida no varal, de preferência no sol. Em semanas de chuva ou de mais banhos, você pode pegar uma toalha limpa já no quarto dia.

O recomendável seria ter três jogos de toalhas para cada pessoa da família. Assim, se houver algum imprevisto ou dias consecutivos de chuva, haverá sempre uma toalha seca para usar.

Dicas para lavar e secar

Lave sempre as toalhas novas antes de usar.

Na hora de lavar, não misture toalhas com outras peças de roupa e não use muito amaciante. Para deixá-las fofinhas, o truque é substituir o produto por um pouco de vinagre de maçã ou álcool no último enxágue.

Não use amaciante em excesso. Ao contrário do que se pensa, ele ajuda maus odores a se fixarem na toalha, pois o excesso do produto cria uma cobertura sobre as fibras, que impede a água de limpar o tecido de forma mais profunda.

Para secar, estenda as toalhas em local ensolarado e bem ventilado. Não é recomendado lavar essas peças em dias nublados e com chuva, pois, além de não secarem por completo, ainda vão absorver mais umidade.

E mesmo que tenha espaço, não guarde as toalhas dentro do banheiro. O vapor e a umidade podem prejudicar a durabilidade dos tecidos e facilitar o aparecimento de bolor e mofo. Separe espaço em um armário, em ambiente seco e arejado para armazená-las.

Precisa de novos jogos de toalha para sua casa? Visite o Shoptime para conferir a maior variedade de peças de cama, mesa e banho.

Baixe o aplicativo Shoptime na loja de apps do seu smartphone. Por lá, você tem descontos exclusivos e pode acompanhar as suas entregas, além de outras vantagens.