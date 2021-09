Todos os casos de variante Delta no AC já tinham a primeira dose da vacina, diz Vigilância da Sesacre

“Todos os seis casos confirmados para a variante Delta no Acre tinham pelo menos a primeira dose da vacina contra à Covid-19”, disse o chefe do Departamento de Vigilância em Saúde, José Gabriel Mesquita, à redação do ContilNet neste sábado (11) sobre os perfis dos pacientes que testaram positivo para a variante Delta da Covid-19.

Na última sexta-feira (10), a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) informou que o Instituto Evandro Chagas, com sede em Belém (PA), apontou que dos 15 casos suspeitos e enviados em agosto deste ano ao laboratório, 6 destes deram positivos para a variante.

Ainda segundo o chefe da Vigilância, “quatro são de Rio Branco e dois são de pessoas que vieram do Rio de Janeiro e estavam em visita ao estado, foi o caso que acendeu nosso alerta, do senhor de 84 anos”.

Além disto, Gabriel informou também que a Saúde Pública do Estado continuará monitorando, bem como possui estrutura para atender os pacientes que derem entrada com sintomas de Covid. “São casos que já são considerados curados, mas ainda assim é atribuição do município fazer o acompanhamento do caso. Seguimos monitorando”, falou.

DELTA

As suspeitas da presença da variante Delta no Acre começaram no dia 20 de agosto quando um idoso de 84 anos apresentou sintomas que se assimilaram as da Delta. Ele vinha do Rio de Janeiro e foi internado no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into/Acre).

O quadro dele na época era de febre, tosse seca, dor torácica e dispneia, e ficou em leito isolado. Familiares e pessoas próximas ao idoso também foram monitorados.