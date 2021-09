Um dia de fúria: Cadeirante bêbado dá socos em homem e ameaça policial em bar

Segundo as informações do Boletim de Ocorrência, um policial, de 29 anos, foi tentar apaziguar a situação em um bar, quando foi ameaçado por um cadeirante bêbado, na madrugada deste domingo (19).

De acordo com a vítima, o cadeirante estava visivelmente bêbado e causava incômodo para algumas pessoas que estavam em um bar, na Rua Euclides da Cunha, em Campo Grande. O deficiente físico teria socado um dos clientes, que deixou o estabelecimento sem registrar a ocorrência, conforme o BO.

Ao ver o incidente, um policial tentou amenizar a situação, mas quando foi em direção ao autor, o cadeirante teria se alterado mais ainda e passado a filmar a vítima, “dizendo que era vizinho de um corregedor e iria denunciá-lo”, destaca os autos da ocorrência.

No BO, a vítima disse que o cadeirante teria o intimidado, dizendo “ter influência e iria acabar com a carreira” do policial. Diante das ameaças, a vítima procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), no centro da capital, e registrou a ocorrência.

O fato segue em investigação e foi categorizado como “preservação de direito”.