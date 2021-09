Vídeo mostra momento em que cantor de forró é executado ao sair de casa de show

Imagens de câmeras de segurança divulgadas nesta segunda-feira (13) mostram o momento em que o cantor de forró, Romarinho Mec, é executado após sair de uma casa de shows na madrugada de quinta-feira (9).

As imagens mostram que o carro com os atiradores encosta próximo ao veículo do cantor e efetuam os tiros. Romarinho chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital 28 de Agosto.

Veja o momento exato que cantor Romarinho Mec é baleado em Manaus pic.twitter.com/rRlQhTnNPR — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 13, 2021

Um amigo dele, que estava no banco do passageiro, levou um tiro de raspão na cabeça.