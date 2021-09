Vídeo: passageira denuncia que levou soco de motorista em ônibus

Uma passageira denunciou que levou um soco de um motorista de ônibus do transporte coletivo da capital goiana, na manhã desta segunda-feira (6/9). Ela fez um boletim de ocorrência na Central de Flagrantes da Polícia Civil de Goiás.

A agressão aconteceu dentro de um ônibus do Eixo Anhanguera, que ia na direção do terminal Padre Pelágio. Um vídeo gravado por um outro passageiro do ônibus, mostra a discussão entre a passageira agredida e o motorista, logo depois do soco.

