Vips Free Fire: conheça o time de players que organiza o maior evento na categoria no Acre

GAZIN

O presidente do grupo Gazin Osmar Della Valentina esteve visitando as filiais do Acre na semana passada, no alto Acre esteve reunido com os gerentes de Brasileia e Epitaciolândia. Acompanhando o presidente, o gerente de uma das lojas de Rio Branco Celso Sacramento.

Sindmed-AC

O presidente do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC), Guilherme Pulici, entregou, a minuta do Plano de Cargo Carreira e Remuneração (PCCR) exclusiva para a classe médica à secretária de Saúde, Paula Mariano. No ato, houve a apresentação das propostas e uma prévia do debate que deve buscar melhores condições de trabalho.

FREE FIRE

Vips Free Fire é o nome do time do empresário Ricardo Maffi, também organizador do maior evento na categoria no estado. Os players que compõem o time são os talentosos Lyan7, Lovexxt, Smile, Ronan99z e Xeu como são conhecidos no treid dos games. O time foi campeão da liga EBFF e já esta com presença confirmada para a próxima disputar para manter o titulo da liga e MVP conquistado por Marcell Costa (Xeu).

ANIVERSÁRIO

Bruna Prata comemorou o primeiro aninho a sua Bella, com festa temática, vestido de princesa para pequena e todos os mimos que tinha direito. O tema escolhido foi da Bella e a fera e tudo ficou perfeito. Felicidades a família e muita saúde.

FANTÁSTICO

Pelos Hashtag da modelo Danah Costa por esses dias vamos ouvir falar de grisalhas que assume suas madeixas mais não perdem a majestade. As fotos ao lado de mulheres de expressão no cenário nacional, foram feitas nos estúdios do Fantástico e com certeza deve vir um bom ensinamento de vida, gratidão e lindas historias. Estamos no aguardo.

CORRENTE

Minha corrente de fé e oração a esse amigo tão querido Edmir Gadelha, que quem conhece sabe bem do seu coração, generosidade e brilhantismo. Seja o que for, deus esta contigo nesse momento e sua linda família e amigos que o amam estarão na torcida para que tudo fique bem!

INTEGRA MÉDICA

Muito bacana a ação da integra medica através da sua diretoria de ceder os espaços modernos e muito bem equipados da clinica para as famosas fotos do ½ medico dos alunos do curso de medicina da UNITEPC COBIJA. As fotos foram clicadas pela fotografa rafa Wiciuk e rendou excelentes registro. Destaque para a colega Fernanda que ficou em destaque nos post da clínica.