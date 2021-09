A ida de Whindersson Nunes ao Rio de Janeiro, na semana passada, pode ter tido um razão especial. Segundo a colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o youtuber teria vindo encontrar a ex-mulher, Luísa Sonza, em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A reserva do quarto teria sido feita no nome do empresário de Whindersson, para não chamar atenção. As assessorias dos artistas ainda não se pronunciaram sobre a história.

Whindersson e Luísa foram casados, mas terminaram em abril de 2020. Pouco tempo depois, a cantora assumiu o relacionamento com Vitão. Os dois ficaram juntos por quase um ano, enfrentando a fúria dos haters, até que, no mês passado, confirmaram o término do relacionamento.