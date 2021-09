Whindersson Nunes exibe tanquinho e cita Cauã Reymond

Whindersson Nunes posou sem camisa neste domingo (19) e chamou a atenção no Instagram. Brincalhão, o youtuber ainda alertou Cauã Reymond da concorrência de corpos sarados.

“Cadê a data da luta Popó Freitas, porque se demorar mais 2 meses o Cauã Reymond perde o emprego”, legendou o famoso.

Nos comentários, famosos e fãs reagiram. “Perde nada, vocês são tops no Brasil”, disse Popó. “Porque choras, Cauã?”, brincou Dadá Coelho.

“O homem tá fitness“, afirmou uma seguidora. “Que lindo, hein?“, disse outra. “Afe maria. Meu coração. Perfeito”, exaltou mais uma.

No Instagram, Whindersson Nunes costuma postar registros de seus treinos de luta e práticas de outros exercícios físicos. Recentemente, em uma publicação, o ator escreveu: “É gratidão pra quem acreditou em mim, pra quem me jogou no buraco aqui é gratidão em dobro”.

Recentemente o influenciador digital chamou a atenção na web com sua preocupação com a situação das queimadas no sul do Piauí, seu estado natal. O artista, que enviou aviões para combater a situação, fez uma declaração importante no Twitter:

“Milhares de autoridades querendo me dar parabéns, honrarias e isso e aquilo. Eu não quero seus parabéns“, declarou o youtuber, que explicou: “Não quero sua honraria, eu queria que aparecessem mais 5 fela (sic) da p**a rico pra mandar mais 5 avião (sic) desses pra apagar qualquer foco, mas não aparece. Aparece gente oferecendo mimos pro meu segurança que está lá no meio do fogo e da ação”.

“O que eu recebo no celular nem dá pra postar aqui, até pega mal, mas é a realidade: tamanduás carbonizados e até um cavalo agonizando, totalmente queimado, ainda de pé tentando se salvar”, lamentou.

Nunes ainda adiantou possíveis comentários. “‘Aaaah mas todo ano tem queimadas em todo lugar do Brasil’. Sim, seu merda, eu sei seu otário”, disse ele, acrescentando: “Isso mesmo, como sempre, vocês sabem quantas pessoas vão morrer de acidente no carnaval do ano que vem, e nada é feito, vocês fingem que se importam”.

