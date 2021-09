Zagallo tomou a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 neste sábado (18). O ex-jogador e técnico da seleção brasileira tem 90 anos de idade e falou com a imprensa na Cidade das Artes (RJ).

A terceira dose de Zagallo faz parte da atualização no Programa Nacional de Imunização, que prevê a aplicação de uma dose extra das vacinas contra a Covid-19 em idosos. As duas primeiras doses foram aplicadas em fevereiro, ainda nas primeiras semanas do programa.

