Zezé Di Camargo diz que o pai, Francisco, morreu sem saber que teve câncer

Zezé Di Camargo participou do lançamento do Hospital do Câncer Francisco Camargo na tarde de hoje, instituição de Goiânia, Goiás, que homenageia o nome do pai, morto em novembro de 2020, aos 83 anos. Em entrevista ao UOL, o sertanejo – que é também embaixador do hospital – revelou que Francisco Camargo morreu sem saber que teve câncer na próstata.

Nós descobrimos que meu pai tinha uma pequena lesão na próstata, mas ele já estava em um estado muito debilitado por conta da enfisema pulmonar. Conseguimos controlar o câncer, já que foi descoberto muito no início. Meu pai não teve consequência nenhuma da doença. Se a família contasse isso para ele poderia trazer uma tristeza muito maior e um susto” , falou o sertanejo.