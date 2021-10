A brincadeira começou: Shopping do Lar inicia programação do Dia das Crianças com brindes e personagens infantis

As comemorações em torno do Dia da Criança começaram e o Shopping do Lar deu início às brincadeiras e entrega de brindes na hora de comprar o presente para este dia especial para as crianças e para isso, a loja contou com a presença de personagens conhecidos pelos pequenos como: Homem Aranha, Homem de Ferro, Capitão América, Minnie, Bob Esponja, Bruxa, Princesas, Mulher Maravilha, entre outros.

Neste primeiro dia de programação, as crianças já começaram a se divertir com os brindes e personagens e de acordo com Myrian Pinheiro, proprietária do Shopping do Lar, houve uma grande procura de clientes com crianças. “Muitos clientes estão vindo e as crianças estão encantadas com os personagens e a brincadeira das estrelinhas, elas estão encontrando as estrelas”

Para os próximos dias, Myrian acredita que a procura seja ainda maior devido às publicações das fotos e vídeos das crianças encontrando as estrelas na brincadeira, que foram publicadas em uma rede social da loja.

A programação iniciou na manhã desta sexta-feira, 8, e se encerra na terça-feira, 12, além das brincadeiras, que consistem em escolher o brinquedo que deseja comprar e procurar a estrela para trocar pelo doce correspondente a cor da estrela encontrada, os funcionários estarão vestidos de personagens famosos.