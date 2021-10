Acidente deixa homem preso às ferragens em Cruzeiro do Sul

Um acidente automobilístico deixou Lucas Emanuel Oliveira dos Santos, de 25 anos, e Sebastião Feitosa de Melo, 30 anos, feridos na manhã deste sábado, 9, na Avenida Mâncio Lima, situada em Cruzeiro do Sul. Um carro capotou com os dois e o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para retirar um deles do veículo, utilizando equipamento desencarcerador.

Uma testemunha do acidente relata que o veículo descia uma ladeira quando teria perdido o controle e não conseguia frear. Em seguida capotou, bateu em um depósito de lixo só parou nos tocos de madeira em frente à uma barbearia. Um dos tocos de madeira foi arrancado pelo carro.

Pessoas que estavam no local chamaram o Serviço Móvel de Urgência e Emergência – SAMU. Um dos ocupantes ficou preso às ferragens do carro e só foi retirado pelo Corpo de Bombeiros.

Lucas e Sebastião foram levados conscientes e estáveis para o Pronto-Socorro de Cruzeiro do Sul. A Polícia Militar esteve no local. Ainda não há informações oficiais sobre a causa do acidente e nem se os homens haviam consumido bebida alcoólica.