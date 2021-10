Acre recupera mais de 10 mil postos de trabalho prejudicados pela pandemia, diz CNN Brasil

O Acre é o segundo estado brasileiro que mais conseguiu recuperar postos de trabalhos perdidos com os efeitos econômicos causados pela pandemia de Covid-19. Isto é o que diz o levantamento feito pela CNN Brasil com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do mês de setembro de 2021, que monitora apenas os trabalhos formais.

Em comparação com fevereiro de 2020, mês em que antecedeu o eclodir da pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), os índices atuais são ainda melhores. De forma proporcional, o Acre saltou de 81,8 mil no ano passado para 91,4 mil postos de trabalho neste ano, um aumento de 11,47%.

De acordo com o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Fernando de Holanda Barbosa Filho à CNN, este cenário positivo tem relação com a retomada dos serviços, ocasionados pelos efeitos da vacinação.

Além disto, destacou também que isto se refletiu na diminuição de meio ponto percentual nos índices de desemprego no país, que recuou de 13,7% para 13,2%.

“Passado o estado de dominância epidemiológica, as pessoas vão se vacinando e as atividades econômicas começam a voltar ao normal”, disse.