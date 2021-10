Acre registra um novo caso de infecção e uma morte por Covid-19 nesta sexta-feira; mulher tinha 48 anos

De acordo com o boletim emitido pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), o estado registrou 1 novo caso de infecção por coronavírus nesta sexta-feira (22). Dessa forma, o número de infectados aumentou para 88.023, em todo o estado.

Até o momento, o Acre registra 248.878 notificações de contaminação pela doença, sendo que 160.810 casos foram descartados e 45 exames de RT-PCR seguem aguardando análise laboratorial. Pelo menos 86.067 pessoas já receberam alta médica da doença, sendo que 10 seguem internadas.

Uma notificação de óbito foi registrada nesta sexta-feira, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 aumente para 1.843 em todo o estado.

A morte registrada foi de uma moradora de Rio Branco, C.A.F.M., de 48 anos, que deu entrada no dia 10 de outubro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu no 21 de outubro.